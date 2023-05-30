Без россиян нельзя: олимпийская чемпионка с Камчатки снова не церемонится с международными организациями

Владимир Путин и Вероника Степанова на церемонии вручения государственных наград победителям XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине. Фото: РИА Новости // Администрация президента России

FIS озвучил условия, при которых российские спортсмены смогут вернуться на турниры. Но олимпийская чемпионка с Камчатки Вероника Степанова категорично высказалась насчет подобной дискриминации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток.

– FIS пытается балансировать, но все больше и больше похоже, что они просто задвигают дело в долгий ящик. Вероятно, надеясь, что ситуация «как-то сама собой разрешится». Я так не думаю. Либо мы вернемся на равных, либо не вернемся вообще, – прокомментировала Степанова.

Она также добавила, что не поддерживает создание «отборочной комиссии», которая будет допрашивать российских спортсменов о политических взглядах и требовать озвучить статус занятости. Спортсменка высказалась, что правила должны быть едиными для лыжников из всех стран. Остальные подходы к этому она назвала дискриминацией.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что олимпийская чемпионка с Камчатки послала Международный олимпийский комитет.

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