В Приморье усилят безопасность объектов транспорта и энергетики

Заседание краевой антитеррористической комиссии Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

На заседании краевой антитеррористической комиссии под председательством губернатора Приморья Олега Кожемяко обсудили мероприятия по усилению безопасности объектов транспорта и энергетики. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Николай Зайцев рассказал, что на всех объектах транспорта повышают безопасность. Это касается охраны, систем сигнализации и видеонаблюдения, оборудования для проведения досмотров груза и багажа. Также на особом контроле находятся вокзалы, аэропорт, тоннели и мостовые переходы.

В аэропорту Владивостока обновили досмотровое оборудования и установили дополнительные камеры видеонаблюдения. В будущем там появится новая сигнализация, тепловизоры и другое оборудование.

– Систему безопасности предприятий необходимо налаживать и повышать. Да, такие мероприятия стоят средств, но от них зависит деятельность ваших компаний, а самое главное, жизни граждан. Мы продолжим контролировать ход данной работы и при необходимости применять все инструменты, имеющиеся в распоряжении антитеррористической комиссии и надзорных органов, – отметил Кожемяко.

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