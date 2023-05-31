Новый IT-класс FESCO открылся для школьников Владивостока

FESCO оборудовала современный класс во Владивостокском городском Дворце детского творчества. Фото: пресс-служба компании.

Во вторник, 30 мая, во Владивостокском городском Дворце детского творчества открылся новый IT-класс FESCO. Ученики старших классов из школ Владивостока начинают здесь обучение по программам допобразования.

В день открытия в IT- классе стартовали занятия по первому модулю – основам компьютерной грамотности. Закончив его, ученики защитят свою проектную работу и выберут направление обучения по одной из современных инженерно-технических специальностей: программирование, разработка приложений виртуальной реальности, 3д-моделирование и кибербезопасность. Выступая на церемонии открытия, первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко отметил, что FESCO – один из главных и постоянных партнеров города в реализации социальных проектов.

Воспитание молодых специалистов в области IT - приоритет социальной политики FESCO. Фото: пресс-служба компании.

– Класс открыт, чтобы дать школьникам доступ к актуальным знаниям и помочь им с профориентацией. Мы хотим, чтобы образовательная программа помогла подросткам открыть в себе потенциал, получить знания в перспективной области и в дальнейшем связать с ней свою карьеру, – сообщила Вера Яковлева, начальник управления внешних корпоративных социальных проектов Транспортной группы FESCO.

Вера Яковлева, начальник управления внешних корпоративных социальных проектов Транспортной группы FESCO. Фото: пресс-служба компании.

Воспитание молодых специалистов в области IT является одним из приоритетов социальной политики Транспортной группы. FESCO и ВМТП активно сотрудничают с учреждениями среднего, высшего и дополнительного образования для подготовки квалифицированных кадров, обладающих нужными компетенциями для работы в технологичных проектах. Так, порт и Группа активно взаимодействуют с университетами, проводят совместные кейс-чемпионаты и образовательные модули, а в 2022 году в школе № 39 открыли класс робототехники совместно с правительством Приморского края.

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