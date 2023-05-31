Женщины, творившие историю FESCO и ВМТП

Гости выставки на торжественном открытии. Фото: Пресс-служба FESCO.

Новая галерея под открытым небом появилась на улице Адмирала Фокина. Она позволит жителям и гостям Владивостока познакомиться с женщинами, которые внесли огромный вклад в развитие морского и портового дела, вложили много сил в формирование Владивостокского морского торгового порта и Транспортной группы FESCO.

Фотографии собраны из архивов Транспортной группы и присланы семьями потомственных портовиков и моряков. Все участницы, как и прославленная капитан дальнего плавания Анна Щетинина, вошли в историю компании. Все портреты обязательно сопровождаются исторической информацией – вы узнаете, кто перед вами. Выставка под открытым небом будет доступна до 23 июня.

Выставка под открытым небом будет доступна до 23 июня. Фото: Пресс-служба FESCO.

– С момента основания Дальневосточного морского пароходства на судах и в порту трудилось немало ответственных, талантливых и деятельных представительниц прекрасного пола. Они часто работали наравне с мужчинами, в том числе докерами, тальманами, крановщиками, входили в плавсостав. Их труд помог Транспортной группе FESCO стать одной из крупнейших транспортно-логистических компаний в России, а Владивостокскому морскому торговому порту – лидером среди портов страны по контейнерообороту, – сообщил Никита Томилин, директор по коммуникациям ПАО «ВМТП».

Никита Томилин, директор по коммуникациям ПАО «ВМТП». Фото: Пресс-служба компании.

В торжественном открытии также приняли участие руководитель филиала ПАО «ДВМП» во Владивостоке Николай Чвертко, заместитель главы администрации Дарья Стегний и представители Совета ветеранов ДВМП. Выставка сразу привлекла внимание прохожих – рассмотреть фотографии и узнать больше о женщинах FESCO останавливались прогуливающиеся жители Владивостока и иностранные туристы.

– За всю историю развития Дальневосточного морского пароходства женщины – наши сотрудницы и коллеги – играли очень большую роль в развитии компании, без них бы FESCO не существовала. И сейчас в нашем многотысячном коллективе как минимум четверть состава представляют женщины. Они выполняют работу, сложную иногда даже для мужчин. Уверен, что все посетители выставки смогут обогатиться этим колоссальным опытом, а девушки, выбирающие свой путь в карьере, возможно, вдохновятся примером и выберут для себя почетный труд в FESCO, – сказал Николай Чвертко.

Руководитель филиала ПАО «ДВМП» во Владивостоке Николай Чвертко. Фото: Пресс-служба FESCO.

Одной из задач проекта является сохранение памяти о людях. Поэтому параллельно с уличной выставкой создается интернет-галерея. Все портреты, присланные для проекта, будут размещены на сайте trudfesco.ru. Кроме того, организаторы рассчитывают, что такой открытый формат привлечет внимание портовиков, которые еще не поделились историями своих семей. Фотографии и описания, присланные даже после завершения выставки, будут добавляться на сайт.

Выставка стала возможной благодаря грантовому конкурсу FESCO «Море возможностей». С идеей почтить память заслуженных работниц порта и пароходства выступили волонтеры - нынешние сотрудники. Проект получил высокие оценки конкурсной комиссии и средства от FESCO и ВМТП на реализацию.

Все посетители смогут обогатиться этим колоссальным опытом и вдохновиться примером. Фото: Пресс-служба FESCO.

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