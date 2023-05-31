На благо экологии

Молодь кеты отправилась в реки Барабашевка и Шкотовка, затем попадет в Японское море. Фото: Пресс-служба АО «ДГК».

Специалисты Владивостокской ТЭЦ-2 Дальневосточной генерирующей компании организовали зарыбление водоемов Приморского края. Молодь кеты отправилась в реки Барабашевка и Шкотовка, затем переместится в Японское море. Подросшая молодь – результат кропотливой работы. К выпуску в большое плаванье кету готовили более полугода.

– Осенью мы собираем на реке икру от зрелых производителей, оплодотворяем, привозим на завод, инкубируем, выдерживаем личинку. Когда малек поднимается на плав, докармливаем его до необходимого размера, – сообщил инженер Барабашевского лососевого рыбоводного завода Вячеслав Горячев.

К выпуску в большое плаванье кету готовили более полугода. Фото: Пресс-служба АО «ДГК».

Заселение водоемов новыми жильцами ведется в рамках системной экологической работы Дальневосточной генерирующей компании. В реку Барабашевка энергетики Владивостокской ТЭЦ-2 выпустили миллион мальков.

– Второй выпуск производился на реке Шкотовка, куда выпустили более полутора миллионов мальков. Будучи социально ответственной компанией, ДГК строит свою деятельность, заботясь об охране окружающей среды. Данное мероприятие направлено на экологическую поддержку края и региона в целом, – сообщил директор Владивостокской ТЭЦ-2 Сергей Трубецкий.

Процесс производства и выпуска рыбы по заказу приморских энергетиков ведется под строгим наблюдением специалистов предприятия по сохранению водных биоресурсов и контрольно-надзорных органов в сфере рыболовства.

Заселение водоемов ведется в рамках системной экологической работы АО «ДГК». Фото: Пресс-служба компании.

– Энергетики вносят неоценимый вклад в пополнение федерального ресурса. Очень благодарны Дальневосточной генерирующей компании, которая на сегодняшний день производит у нас компенсацию в очень серьезных объемах, – сообщил руководитель приморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Александр Равич.

Работа по выпуску более двух с половиной миллионов мальков кеты специалистами ДГК теперь будет проводиться ежегодно. Это полностью компенсирует воздействие на окружающую среду при проведении реконструкции и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. Таким образом энергетики решают ключевые задачи для региона – качественное обеспечение тепловой и электрической энергией и сохранение природных богатств Приморского края.

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