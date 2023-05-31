Во Владивостоке обновляют разметки на платных парковках

По словам специалистов, синий цвет плохо видно в темноте. Фото: Администрация Владивостока

В столице Приморья стартовали работы по обновлению разметки платных парковок всех типов, рассказали в пресс-службе администрации города. Как поделился коммерческий директор ООО «Цифровое Приморье» Павел Васильев, наносить ее будут только белым цветом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Как показала практика, синий цвет оказался не практичен. Его плохо видно на асфальте, особенно в темное время суток. Обновленная разметка будет только белой. Это не противоречит нормативам, – прокомментировал Павел Васильев.

Разметку почти полностью обновили на Корабельной Набережной, сейчас специалисты приступили к работам на улице Набережная.

Во Владивостоке действует 31 платная парковка, две из них – закрытого типа, которые находятся возле здания правительства Приморья и на бывшем разворотном кольце на Уткинской.

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