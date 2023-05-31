Тренер по дайвингу на Камчатке проведет 19 лет в колонии за насилие над детьми

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Камчатке тренера по дайвингу в ЗАТО Вилючинск признали виновным в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних девочек. 54-летнему жителю города вынесли приговор, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как поделились представители ведомства, происходило все в период с 2015 по 2018 год. Мужчина преподавал дайвинг юным жительницам города, сексуальные действия он совершал как в здании спортивно-оздоровительного комплекса, так и за его пределами. Его жертвами стали семь девочек в возрасте от 9 до 12 лет.

Уголовное дело завели по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы, свое наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также ему назначили последующее ограничение свободы на 2 года и 15 лет он не сможет быть преподавателем для несовершеннолетних детей.

Приговор в законную силу не вступил.

Остается загадкой, как именно специалистам удалось узнать о его деяниях. Либо один из актов преступления попал на видео, либо кто-то из детей осмелился рассказать обо всем своим родителям, которые тут же забили тревогу. С этим вопросом корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу Следственного комитета по Камчатке.

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