Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток31 мая 2023 0:26

«Работаем с любовниками, альфонсами и шумными соседями»: владивостокцы предоставляют необычные услуги

«Решалы» из Владивостока предлагают помочь с надоедливыми мошенниками и обидчиками
Павел САХАРОВСКИЙ
Работают приморцы без выходных.

Работают приморцы без выходных.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Необычное объявление появилось на популярном портале по поиску работы, квартир и товаров. Жители дальневосточной столицы предлагают приморцам решить их проблемы различного характера за пять тысяч рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Согласно объявлению, «решалы» помогут с неприятностями любой сложности, будь то шантаж в ваш адрес, угрозы, обман или вас кто-то сильно обидел.

– Нерешаемых проблем не бывает. Работаем с любовниками и любовницами, альфонсами, конкурентами, шумными соседями, с теми, кто просто мешает вам спокойно жить, и иными неприятными личностями. Решаем вопросы оперативно и качественно.

Объявление приморцев.

Объявление приморцев.

Фото: скриншот сайта

Своей деятельностью приморцы занимаются на протяжении десяти лет, и работают они без выходных в любое время дня и ночи.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.