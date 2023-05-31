«Работаем с любовниками, альфонсами и шумными соседями»: владивостокцы предоставляют необычные услуги

Работают приморцы без выходных. Фото: Мария ЛЕНЦ

Необычное объявление появилось на популярном портале по поиску работы, квартир и товаров. Жители дальневосточной столицы предлагают приморцам решить их проблемы различного характера за пять тысяч рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Согласно объявлению, «решалы» помогут с неприятностями любой сложности, будь то шантаж в ваш адрес, угрозы, обман или вас кто-то сильно обидел.

– Нерешаемых проблем не бывает. Работаем с любовниками и любовницами, альфонсами, конкурентами, шумными соседями, с теми, кто просто мешает вам спокойно жить, и иными неприятными личностями. Решаем вопросы оперативно и качественно.

Объявление приморцев. Фото: скриншот сайта

Своей деятельностью приморцы занимаются на протяжении десяти лет, и работают они без выходных в любое время дня и ночи.

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