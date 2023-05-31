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НовостиВладивосток31 мая 2023 1:05

УФАС Приморья завело дело на местных перевозчиков после необоснованного повышения цен за проезд

Компаниям грозит оборотный штраф
Павел САХАРОВСКИЙ
Проверку провели после жалоб жителей Партизанска.

Проверку провели после жалоб жителей Партизанска.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приморское УФАС завело дело на двух перевозчиков края. Причиной стало резкое повышение цен за проезд, рассказали в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет о компаниях «Баярд» и «Пассажирские перевозки». По мнению представителей УФАС, организации заключили друг с другом картельный сговор, чтобы заработать больше денег. Проверка началась после обращений приморцев, которые сообщили, что стоимость проезда в автобусах Партизанска резко увеличилась с 35 до 40 рублей.

Перевозчики объяснили это тем, что подорожали горюче-смазочные материалы, также им необходимо установить тахографы и системы ГЛОНАСС. Однако у компаний разный автопарк, количество сотрудников и расходы. Именно из-за разницы в тратах ведомство решило, что повышение стоимости проезда на одну и ту же сумму не обосновано.

На компании завели дело по пункту 1 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции». Если вина компаний будет доказаны, им придется оплатить оборотные штрафы.

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