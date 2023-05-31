УФАС Приморья завело дело на местных перевозчиков после необоснованного повышения цен за проезд

Проверку провели после жалоб жителей Партизанска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приморское УФАС завело дело на двух перевозчиков края. Причиной стало резкое повышение цен за проезд, рассказали в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет о компаниях «Баярд» и «Пассажирские перевозки». По мнению представителей УФАС, организации заключили друг с другом картельный сговор, чтобы заработать больше денег. Проверка началась после обращений приморцев, которые сообщили, что стоимость проезда в автобусах Партизанска резко увеличилась с 35 до 40 рублей.

Перевозчики объяснили это тем, что подорожали горюче-смазочные материалы, также им необходимо установить тахографы и системы ГЛОНАСС. Однако у компаний разный автопарк, количество сотрудников и расходы. Именно из-за разницы в тратах ведомство решило, что повышение стоимости проезда на одну и ту же сумму не обосновано.

На компании завели дело по пункту 1 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции». Если вина компаний будет доказаны, им придется оплатить оборотные штрафы.

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