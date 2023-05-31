Инклюзивный показ фильма «Вслепую на Эльбрус» пройдет во Владивостоке

Инклюзивный показ пройдет 9 июня. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Этот документальный фильм о героическом преодолении обстоятельств и стремлении к своей мечте проделал уже большой путь по великой и многонациональной России. И наш кинотур завершается в прекрасном городе, который называют «воротами в Азию». Столица Приморья, крупный торговый порт, база Тихоокеанского флота, один из мультикультурных центров столицы – Владивосток.

9 июня 2023 года (Владивосток, Набережная, 3, к/т «Океан») в 19.00 состоится бесплатный показ уникальной истории восхождения слепого парня на самую высокую точку Европы.

Представит зрителям фильм сам автор – незрячий рекордсмен Иван Ерхов, основатель Ассоциации создателей инклюзивных медиа проектов «Жизнь в темноте»:

– С вами вместе мы посмотрим фильм о трудностях, препятствиях и преградах на пути к мечте, о самопреодолении, о поддержке близких, друзей и неравнодушных людей. О той колоссальной работе, которую мы проделали с командой. Вы сможете погрузиться в те чувства, эмоции, ощущения, которые я испытывал в тот момент. И просто почувствовать этот мир совершенно по-другому, как чувствую его я. У нас получилась очень сильная жизнеутверждающая и мотивирующая картина, которая доказывает, что все границы у нас только в голове. И что бы в вашей жизни ни случилось, не опускайте руки и не сдавайтесь. Я на личном примере показал, что в этой жизни все возможно. Главное – действовать, несмотря ни на что.

Приглашаем всех желающих провести вечер вместе с нами!

Вы станете полноценным участником показа, отлично проведете время, душевно пообщаетесь с создателями фильма, сможете задать свои вопросы, а главное – зарядиться жизнелюбием, вдохновиться и замотивироваться на все будущие свершения!

Фильм будет сопровождаться тифлокомментариями и субтитрами. Кинозал доступен для людей на колясках.

Показ осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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