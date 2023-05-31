Во Владивостоке пройдет масштабное празднование Дня молодежи

День молодежи впервые прошел в 2022 году во Владивостоке. Фото: Руслан НОВИКОВ

Владивосток стал одним из 15 городов России, в котором пройдет федеральный День молодежи. 24 июня на набережной Цесаревича гостей будут ждать множество тематических площадок, мастер-классы, лекции, карьерные консультации, ярмарки вакансий, выступления творческих коллективов. Кроме того, молодежь сможет присоединиться к волонтерским акциям, а также поучаствовать в спортивных активностях. Завершит концертную программу выступление популярного артиста, который станет хедлайнером праздника.

Участие в городских площадках бесплатное, по предварительной регистрации на сайте проекта до 24 июня.

Как отметил руководитель департамента по делам молодежи Приморского края Владимир Сохненко, проявить себя и представить свои товары и услуги на площадке Дня молодежи смогут молодые творцы и предприниматели со всего Приморья, прошедшие предварительный отбор.

– Второй год подряд «Открытый микрофон» и «Маркет молодых предпринимателей» становятся актуальной формой поддержки молодых начинающих творцов и региональных предпринимателей, – подчеркнул глава ведомства.

Зарегистрироваться на участие в «Открытом микрофоне» и «Маркете молодых предпринимателей» можно также на официальном сайте Дня молодежи – 2023.

Федеральные мероприятия Дня молодежи 2023 года пройдут в Нижнем Новгороде, Астрахани, Крыму (арт-кластер «Таврида»), Казани, Красноярске, Москве, Ноябрьске, Оренбурге, Калининграде, а также Санкт-Петербурге, Мурманске, Иркутске, Краснодаре и Хабаровске. Всю подробную информацию о событии можно узнать на официальном сайте мероприятия деньмолодёжи2023.рф. Любой желающий сможет посмотреть трансляцию с площадок в официальной группе Росмолодежи ВКонтакте.

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