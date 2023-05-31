Суд во Владивостоке принял твердое решение в отношении «непотопляемой» Соколовой

Наталья Соколова с экс-мэром Олегом Гуменюком, недавно осужденным по делу о взятках. Фото: Ярослав ЮРИН

Приморский краевой суд отклонил жалобу защиты на продление ареста Натальи Соколовой, бывшей вице-мэра Владивостока и экс-директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, в связи с делом о махинациях с землей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Приморья.

Ранее Ленинский районный суд принял решение о продлении ареста Натальи Соколовой и Алексея Ляйфера, вице-мэра города, в связи с делами о махинациях с земельными участками. Арест второго чиновника, связанный с подозрениями в получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, продлили с середины января. Соколова, участвующая в двух аналогичных делах, была арестована в декабре 2022 года.

В сумме бывшая вице-мэр проведет под стражей семь месяцев и восемь суток до 10 июля 2023 года. Подробнее об уголовном деле чиновницы – в отдельном материале.

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