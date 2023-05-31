Александра Вовченко: в Приморье доходы мобилизованных не повлияют на единое пособие по рождению ребенка

Социальный фонд России предоставляет ежемесячное пособие по рождению ребенка с 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Приморскому краю Александра Вовченко в качестве гостя выступила в прямом эфире Центра управления регионом. Она рассказала, что доходы мобилизованных никак не повлияют на единое пособие по рождению ребенка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Выплаты за ребенка, на которого вы обратились, а также пособия, которые давались ранее – не будут учитываться. Самое главное – при определении права на пособие не учитываются все выплаты нашим мобилизованным, – поделилась Александра Вовченко.

Социальный фонд России предоставляет ежемесячное пособие по рождению ребенка и для его воспитания с 2023 года. На меру поддержки могут рассчитывать родители с детьми, а также беременные женщины чей доход ниже регионального прожиточного минимума на человека. В крае в рамках меры поддержки семьям перечислили около двух миллиардов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.