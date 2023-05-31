В Приморье шесть человек заболели клещевым бореллиозом

С начала года в больницы края обратились 2730 жителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В период с 15 по 26 мая на «горячую линию» приморского управления Роспотребнадзора позвонили 537 человек и сообщили о том, что их покусали клещи. Всего с начала 2023 года в медорганизации края с этой проблемой обратились 2730 жителей, среди них 708 детей – это на 14% выше уровня среднего многолетнего показателя. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на экспресс-диагностику сдано 1888 клещей, антиген энцефалита обнаружили у семи членистоногих. Случаи заражения вирусом в крае не зарегистрированы. В паразитах нашли другие бактерии: в 343 – боррелии, в 351 – риккетсии, в 19 – эрлихии, в 10 – анаплазмы.

Среди жителей Приморья у шести обнаружен клещевой бореллиоз – во Владивостоке, в Дальнегорске, Находке, Уссурийске, а также один случай риккетсиоза в Находке.

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