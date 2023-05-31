Еще один муниципалитет исчез с карты Приморья

На создание округа необходимо выделить 3,9 миллиона рублей. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

В Приморье Красноармейский район на очередном заседании краевого парламента переформировали в муниципальный округ. Идею поддержали в трех чтениях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ЗС ПК, проект внесли на рассмотрение после публичных слушаний, которые прошли в городах и селах Красноармейского района. Многие жители населенных пунктов одобрили предложенную идею.

Как добавили представители краевого парламента, на создание округа необходимо выделить 3,9 миллиона рублей, чтобы провести выборы Думы нового муниципального образования.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что Красноармейский район планируют преобразовать в округ. Административным центром муниципалитета по-прежнему останется село Новопокровка.

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