Депутаты решили навести порядок среди приморских таксистов

Закон вступит в силу с 1 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На майской сессии приморские депутаты приняли краевой закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае». Документ был принят в трех чтениях, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Инициативу представил заместитель председателя правительства Приморского края Валерий Прокопчук. Он отметил, что закон вступит в силу с 1 сентября. В регионе появятся условия для работы таксистов.

Разрешения на осуществление перевозок будут выдаваться профильным министерством. Его смогут получить коммерческие компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Продолжительность действия разрешения и права на предоставление услуг такси, согласно проекту закона, составят 5 лет.

Закон также предусматривает информацию о тарифах на перевозки легковым такси. Перевозчики обязаны будут размещать информацию на своем сайте в Интернете не позднее, чем за три рабочих дня до начала применения тарифов. Если у компании нет сайта, информацию следует дублировать на сайте регионального правительства и в салоне автомобиля.

– Вводятся дополнительные ограничения для водителей такси. Водитель не сможет осуществлять перевозки пассажиров, если у него есть более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Также запрещается работа водителей, не прошедших аттестацию на знание местоположения транспортной инфраструктуры, культурных и образовательных объектов, спортивных сооружений, медицинских учреждений и других объектов региона, – отметил Прокопчук.

Депутат Алексей Козицкий заявил, что законопроект был разработан губернатором Приморского края с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством.

Напомним, что в декабре прошлого года был принят федеральный закон «О такси». Краевой закон частично повторяет нормы федерального законодательства, но и вносит некоторые индивидуальные коррективы.

Одним из важных аспектов нового закона является введение дополнительных ограничений для водителей такси. Теперь водители не смогут осуществлять перевозки пассажиров, если у них есть более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Это мера, направленная на повышение безопасности и качества услуг такси.

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