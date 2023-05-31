Лучшую бригаду по обслуживанию распредсетей определили в приморском филиале ДРСК

Фото: АО «ДРСК»

В Приморских электрических сетях (филиале АО «ДРСК») завершились соревнования профессионального мастерства среди бригад по ремонту распределительных сетей 0,4/6 – 10 кВ. Свое мастерство, теоретические знания и практическую подготовку на учебно-тренировочном полигоне села Иннокентьевка продемонстрировали четыре команды из структурных подразделений филиала.

Программа соревнований включала в себя 7 этапов, охватывающих основные направления производственной деятельности оперативно-выездных бригад. В ходе соревнований судейская комиссия проверяла знание действующих правил, инструкций и норм. Также была дана оценка подготовки персонала к освобождению «пострадавшего» от действия электрического тока на опоре ВЛ 10 кВ и оказанию ему первой помощи, проведению реанимации на манекене. Кроме этого, участники соревнований производили замену провода ВЛ 0,4 кВ в пролете пересечения с ВЛ 10 кВ и замер габарита в месте пересечения, осуществили осмотр ВЛ 10 кВ и ТП с составлением листка осмотров, а также провели проверку аппаратов защиты методом измерения сопротивления петли «фаза – нуль» в сети 0,4 кВ.

Победителем соревнований по итогам прохождения всех этапов стала команда Приморских западных электрических сетей, их результат – 714 баллов. На втором месте – представители Приморских южных электрических сетей, у них - 645,5 баллов. И третье место у команды Приморских центральных электрических сетей, которые набрали 627,75 баллов.

По результатам соревнований также были определены победители и в личном зачете: «Лучший ответственный производитель работ» - Дмитрий Баженов, матер Партизанского РРЭС (ПЮЭС); «Лучший производитель работ» - Владимир Гонцовский, тракторист Кировского РЭС (ПЗЭС); «Лучший член бригады» - Евгений Коломейцев, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Кавалеровского РЭС (ПСЭС); Лучший на этапе «Оказание доврачебной помощи» - Андрей Полищук, водитель автомобиля Кировского РЭС (ПЗЭС); Лучший на этапе «Проверка знаний» - Андрей Груздев, электромонтер по эксплуатации РС Кировского РЭС (ПЗЭС).

Победители и призеры соревнований были награждены дипломами, грамотами и ценными подарками. Соревнования профессионального мастерства проводятся в приморском филиале на регулярной основе в целях совершенствования уровня профессиональной подготовки и уровня квалификации персонала, обмена опытом, а также уровня знаний по вопросам охраны труда.

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