Пожарные «Восточного Порта» провели учения в детском лагере «Шепалово»

Фото: АО «Восточный Порт»

Накануне сезона оздоровительной кампании в детском лагере «Шепалово» (принадлежит АО «Восточный Порт») специалисты пожарной службы предприятия отработали взаимодействие при тушении условного пожара. Главная задача таких профилактических мероприятий перед началом каждого летнего сезона – обеспечить безопасный отдых для детей и взрослых.

По легенде учений в жилом корпусе лагеря произошло возгорание, густой дым заполнил все помещения. Сработала пожарная сигнализация и люди организованно покинули здание. После переклички оказалось, что один ребёнок не смог самостоятельно выбраться на свежий воздух и остался внутри задымлённого корпуса.

Пожарные «Восточного Порта», прибывшие по вызову в детский лагерь из посёлка Врангель в максимально сжатые сроки (10 км по грунтовой дороге за 10 минут!), показали на учениях отличную выучку, быстроту и организованность. «Пострадавшего» обнаружили и вывели из здания. Затем специалисты оперативно устранили и саму причину задымления. Учения в «Шепалово» завершились тренировками персонала лагеря по применению огнетушителей.

Стоит отметить, что несколько раз в месяц пожарные «Восточного» проводят обязательные тренировки на объектах Порта с массовым пребыванием людей, включая лагерь «Шепалово» и спорткомплекс «Восточник». Цель таких учений – отработка слаженной работы команды во всех возможных экстренных ситуациях. Поэтому условия тренировок пожарных расчётов максимально приближены к «боевым».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.