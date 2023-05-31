В Приморье депутат попался на трубах

Сейчас Бондарь задержан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю рассказали о том, что на депутата и предпринимателя Дениса Бондаря завели уголовное дело. Он продавал сельскому поселению старые трубы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, в августе 2021 года администрация Славянского поселения заключила контракт с депутатом и предпринимателем на поставку 8 железобетонных труб. Но мошенник продал за 694 тысячи рублей старые трубы, и скрыл этот факт. Таким образом он похитил бюджетные деньги.

Сейчас Бондарь задержан, решает вопрос об избрании меры пресечения. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на приморца, убившего сотрудницу магазина в селе Чугуевка, завели уголовное дело. Решается вопрос о том, чтобы заключить мужчину под стражу.

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