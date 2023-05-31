Как быстро прийти в форму к пляжному сезону

Фото: Геометрия Фитнеса Строитель.

Если вы не успели подготовиться к лету как следует или вам нужно удержать себя в форме. Как добиться того, чтобы тренировочный процесс был максимально интересным и эффективным, редакции «Комсомолки» рассказал Алексей Чесалин, фитнес-менеджер клуба Геометрия Фитнеса Строитель:

Мотивация: летом тело восстанавливается быстрее.

– В летний период рацион питания естественным образом меняется. Мы добавляем сезонные овощи, фрукты, ягоды, – все это обладает меньшей калорийностью и большей пользой для нашего организма. Кроме того, световой день увеличивается, мы получаем больше витамина D, поэтому тело восстанавливается после тренировки быстрее.

Почему важно заниматься с тренером?

– С тренером вы делаете свой тренировочный процесс безопасным. Прежде всего, вы обретаете навыки правильной и эффективной техники с точки зрения воздействия на мышечные структуры. Это помогает избежать ошибок. Тренер является проводником к результату. Он может дать оценку, увидеть, какие изменения у вас происходят и на правильном ли вы пути.

А можно ли заниматься самостоятельно?

– В большинстве случаев у новичков есть ошибки в технике движения. Очень часто нет тренировочного плана, понимания циклирования тренировочного процесса и конечной цели. Тренер помогает всего этого достичь. Если есть желание заниматься самостоятельно, то рекомендую взять стартовую тренировку, пройти ее с тренером и получить ответы на интересующие вопросы.

Всем клиентам удается достичь желаемого результата? И что важно учитывать, следуя цели?

В каждом конкретном случае путь будет разным. Для кого-то важно, - если совсем нет опыта, - начать с освоения техники движений и потом уже применять ее на практике. Если у человека есть тренировочный стаж и опыт, то возвращая физическую форму, он может использовать весь спектр оборудования, который есть в тренажерном зале – это и блочные тренажеры, и свободные веса, и тренажеры, которые нагружаются дисками, и функциональный тренинг. Это все сильно зависит от того, какая стоит цель у клиента.

Какое-то количество тренировок здесь рекомендовать непросто, так как учитывается, насколько хорошо человек восстанавливается. Если восстановительные возможности на низком уровне, то, возможно, одна-две тренировки в неделю даже лучше, чем три. Если говорить о некотором стандарте для фитнес-любителя, то это от двух до четырех тренировок в неделю.

Летом наше тело требует меньше энергии для того, чтобы поддерживать оптимальную температуру, поэтому пища в этот период должна быть менее калорийной, чем осенью или зимой. Следует привязывать рацион питания к целям, которые стоят, и пить больше жидкости для того, чтобы поддерживать водный и электролитный баланс в организме. Рекомендуется также меньше употреблять алкоголь, он на гормональном уровне тормозит метаболизм, снижает показатели некоторых очень важных гормонов, что препятствует достижению результата. В летнем периоде мы теряем больше жидкости, если есть высокоинтенсивные тренировки, то возможно стоит подумать о добавках с минеральными солями, которые компенсируют потери электролитов.

Как втянуться в спорт, заставить себя заниматься регулярно?

Каждый человек должен выбрать для себя любимые направления, от которых он получает максимум удовольствия. Для кого-то это могут быть боевые искусства, для кого-то – танцы, групповые или тренажерный зал. Что-то из этого спектра, понравившееся человеку, обязательно должно присутствовать в его тренировочной программе.

Разнообразие тренировок не является обязательным условием, но практика показывает, чтобы сохранить интерес к тренировочному процессу, тренировки должны меняться в каком-то временном периоде. Все силовые тренировки приводят к тому, что структура мышечных волокон становится более плотной и тонизированной, поэтому необходимо также посещать тренировки по растяжке, чтобы сохранять диапазоны движения в суставах и эластичность мышц.

В итоге хочется добавить: не бойтесь начинать тренировочный процесс, помните, что грамотно подобранные физические нагрузки и правильный режим питания благотворно влияют на вашу форму и самочувствие, а лето – отличный сезон, чтобы достаточно быстро втянуться в процесс и стать привлекательнее и здоровее.

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