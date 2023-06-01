За покупками со смартфоном: трафик в торговых центрах Приморья пошел в рост

Фото: Предоставлено ПАО «МегаФон».

Жители Владивостока и гости города стали чаще посещать крупные торговые центры. Об этом говорит анализ обезличенной статистики по активности абонентов в сети МегаФона. По сравнению с прошлым годом объем передачи данных на базовых станциях, установленных в ТЦ столицы Приморья, вырос на 20%.

Ежедневно в торговых центрах абоненты оператора используют в среднем около 700 гигабайт. Такого объема трафика хватит, чтобы отправить в Telegram 10 миллионов фотографий из примерочной. Пик пользовательской активности приходится на выходные и праздники и в эти дни вырастает на 40%. Покупатели переписываются в мессенджерах, отправляют фото и видео в социальные сети, ищут необходимую информацию о товарах в интернете.

– Для того, чтобы обеспечить в торговых центрах быстрый и стабильный интернет мы строим специальные базовые станции внутри зданий. Это позволяет пользоваться передачей данных и совершать звонки не только в торговых залах, но и на подземных парковках, в закрытых складских и технических помещениях. Сейчас скорость загрузки в сети МегаФона в крупных гипермаркетах Владивостока составляет в среднем 35 Мбит/с. Благодаря этому посетители и сотрудники ТЦ могут без ограничений использовать любые цифровые сервисы, например, звонить по видеосвязи или совершать транзакции в мобильных банковских приложениях, – рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

При этом стоит отметить, что рост интереса к торговым центрам все же значительно уступает динамике спроса на онлайн-торговлю. В Приморском крае с начала года интернет-трафик на крупных маркетплейсах увеличился на 42%. Покупки на электронных торговых площадках приморцы совершают чаще всего со вторника по четверг, а в выходные и праздничные дни отправляются на шопинг в крупные гипермаркеты.