Момент смертельной аварии на Народном проспекте во Владивостоке попал на видео

Погибшие девушки - пассажирки Nissan Tiida. Фото: Прокуратура Приморского края

В социальных сетях появились кадры аварии, из-за которой 31 мая погибли две 17-летние девушки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На ролике видно, как автомобиль едет по правой полосе, но затем оказывается на встречной, после чего врезается в две машины. Из-за столкновения машины врезаются в деревья.

Напомним, что ДТП случилось на Народном проспекте. Виновником стал 19-летний водитель Nissan Tiida, у которого нет прав на управление автомобилем. Приморца госпитализировали. Пострадал и еще один участник аварии – 31-летний хозяин Honda Fit, сейчас он проходит амбулаторное лечение.

По вине приморца погибли две 17-летние девушки. По факту аварии полиция города вместе с прокуратурой организовала проверку. Решается вопрос о том, чтобы завести на водителя компакт-кара уголовное дело.

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