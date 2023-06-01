От удара выбило стекла: из-за ДТП на дороге Владивостока собралась огромная пробка

Пробка. Фото: Анна СОБОЛЬ

На дороге Владивостока в сторону бухты Патрокл собралась многокилометровая пробка. На правой полосе произошло ДТП, судя по кадрам, на трассе остался лишь один из участников аварии, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

О пострадавших информации на данный момент нет. Также на видео заметно, что владелец разбитой иномарки сидит в машине. Кажется на малолитражку удар пришелся сзади, в авто выбило стекла. Неподалеку от него остановился эвакуатор.

Напомним, 31 мая во Владивостоке произошла страшная авария, которая забрала жизни двух подростков. Виновника ДТП госпитализировали, а прокуратура города взяла под свой контроль доследственную проверку. За рулем сидел 19-летний водитель без прав.

Ранее предполагалось, что скончались мать и ребенок, однако позже выяснилось, что на месте погибли две 17-летние девушки – пассажирки Nissan Tiida. Виновника ДТП отправили в больницу. Также травмы получил 31-летний владелец Honda Fit, который проходит амбулаторное лечение.

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