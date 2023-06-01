Во Владивостоке на пути к месту смертельной аварии размотало полицейский автомобиль

Произошло все на Народном проспекте. Фото: telegram-канал @svodka25.

Во Владивостоке на Народном проспекте чуть дальше того места, где произошла смертельная авария, случилось еще одном ДТП. В дерево врезалась машина сотрудников ДПС. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О произошедшем сообщили очевидцы. По словам жителей города, автомобиль ДПС ехал со спецсигналом на место аварии, однако добраться до места сотрудникам полиции не удалось – их снесла другая машина. По предварительной информации, водитель Honda Insight решил повернуть с главной дороги на второстепенно, из-за чего патрульное авто вылетело с дороги и врезалось в дерево.

Напомним, что на Народном проспекте по вине 19-летнего водителя Nissan Tiida погибли две его 17-летние пассажирки. Самого приморца с травмами госпитализировали, пострадал и еще один человек – 31-летний владелец Honda Fit.

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