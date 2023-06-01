Ночной пожар в подъезде дома на Енисейской разбудил жителей Владивостока

Из-за пожара выгорели электрощиты на нескольких этажах. Фото: принтскрин видео.

Проснуться ночью из-за пожара, явно не то, что хочется делать перед новым рабочим днем. Но жильцам дома на Енисейской, 4, не повезло, ведь именно в их доме произошло возгорание. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся жильцы дома рассказали в социальных сетях. По словам приморцев, в доме загорелась проводка. Однако другие утверждают, что пожар произошел совершенно по другой причине.

– Кто-то выставил в подъезд матрас и доски, их подожгли по всей видимости. Пожарные приехали быстро.

Скорее всего пламя от горящих досок и матраса перекинулось на проводку и стремительно поползло вверх.

В пресс-службе ГУ МЧС по Приморью корреспонденту «Комсомолки» подтвердили, что на 4 этаже дома загорелись доски и матрас, но кто и зачем это сделал, неизвестно. Выгорели электрощиты с 4 по 7 этажи, площадь пламени составила около 6 квадратных метров. Никто не погиб и не пострадал.

Напомним, что в январе из-за пожара на Енисейской мама годовалого мальчика Марина Михайлова осталась без квартиры. Корреспондент редакции общался с женщиной, чтобы узнать, как ее семьи удалось спастись из горящего помещения.

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