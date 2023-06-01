Губернатор Приморья вместе с олимпийской чемпионкой провели зарядку для детей участников СВО

«Зарядку чемпионов» провела чемпионка Олимпийских игр в Токио по спортивной гимнастике. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Для детей участников СВО и юных спортсменов 1 июня олимпийская чемпионка вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко провела зарядку. Глава края также вручил краевые награды ребятам за высокие спортивные достижения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Чемпионка Олимпийских игр в Токио по спортивной гимнастике, уроженка Владивостока Лилия Ахаимова поделилась опытом с детьми. Мероприятие прошло на территории возле спортивного комплекса «Олимпиец».Олег Кожемяко поздравил ребят с Днем защиты детей.

Губернатор отметил, что сегодня Правительство края делает все для развития детско-юношеского спорта в регионе. Например, в 2023 году во Владивостоке пройдут международные спортивные игры «Дети Приморья».

В пресс-службе правительства края отметили, что «Зарядка чемпионов» на свежем воздухе уже стала привычкой для многих приморцев. За пять лет проект приобщил к спорту более 300 тысяч человек. Зарядку проводили именитые спортсмены России и мира в 23 муниципальных образованиях Приморского края.

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