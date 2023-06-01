Во Владивостоке на водителя малолитражки, по вине которого погибли две девушки, завели уголовное дело

Расследование дела продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 19-летнего водителя Nissan Tiida, по вине которого погибли две его пассажирки, завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Уголовное дело завели по пункту «в» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Теперь ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что авария, которая обернулась трагедией, произошла на Народном проспекте. Молодей водитель Nissan Tiida в компании двух 17-летних девушек выехал на встречную полосу. Итогом этого маневра стала смерть юных жительниц города. Малолитражка столкнулась с Toyota Corolla Axio и Honda Fit.

В аварию попали и полицейские, которые ехали на место аварии.

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