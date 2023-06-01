Встреча с Золотой рыбкой и котом Леопольдом: как столица Приморья празднует День защиты детей

Праздничные мероприятия развернулись на набережной Спортивной гавани. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Владивосток, как и вся Россия, отмечает 1 июня Международный день защиты детей. На многих площадках для юных жителей города организовали различные мероприятия: мастер-классы, конкурсы, танцы и другие активности. В пресс-службе администрации рассказали, как проходит праздник в приморской столице. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Детям делают грим. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

На набережной Спортивной гавани детей и подростков поздравил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Глава края пожелал счастливых каникул. Он также добавил, что по проекту «Арсеньевская карта» в рамках оздоровительно кампании школьники смогут бесплатно посещать культурные учреждения и ходить на экскурсии.

– Дорогие ребята, мы делаем все, чтобы ваше детство было счастливым, чтобы вы не знали забот. Вы – поколение, которому предстоит дальше строить Приморье, которому дальше жить в нашем государстве.

Виновникам торжества есть где повеселиться. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Уже сейчас ученики благодаря «Арсеньевской карте» могут ходить в кино, посетить исторический парк «Россия – Моя история», Приморский океанариум и экспозицию музея имени В.К. Арсеньева.

На набережной дети активно участвуют в настольных и подвижных играх, рисуют и занимаются декоративно-прикладным творчеством, фотографируются с героями известных сказок и мультфильмов, например, Золотой рыбкой и котом Леопольдом.

На празднике ребята осваивают декоративно-прикладное творчестве. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Развлекательные мероприятия организовали и в других местах Владивостока: на острове Русский, на площадке Дворца детского творчества.

Дети могут сфотографироваться с героями известных сказок. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.