Сотрудники «Восточного Порта» вместе с семьями отметили «Праздник детей»

1 июня отмечается День защиты детей. Фото: АО «Восточный Порт»

Сотни сотрудников компании «Восточный Порт» и членов их семей отлично отдохнули и получили массу позитивных эмоций в лагере «Шепалово» на корпоративном красочном празднике, посвященном Международному дню защиты детей. Родное предприятие постаралось сделать это событие незабываемым для всех его участников от мала до велика.

Программу праздника открыло показательное выступление юных мастеров тхэквондо из команды «Восточник». Затем ведущий пригласил ребят на танцевальную разминку и костюмированное дефиле Незнайки и его друзей. Жизнерадостные детские возгласы и заливистый смех ни на минуту не смолкали над морским побережьем – юным участникам и их родителям не давали скучать аниматоры, фокусники, мастера по изготовлению слаймов, специалисты по аквагриму, ведущие шоу мыльных пузырей и конкурсов с обязательными подарками.

Детей развлекали различными активностями. Фото: АО «Восточный Порт»

Яркой кульминацией праздника стал интереснейший командный квест «10 станций-заданий», участникам которого пришлось вспомнить и применить немало знаний для продвижения вперед. А еще в этот день детям очень понравились вкусные угощения от «Восточного Порта»!

Ребята могли сделать памятные снимки с героями мультфильма про Незнайку. Фото: АО «Восточный Порт»

Позитивные отклики участников праздника в социальных сетях стали ярким примером благодарности портовиков родному предприятию за отличный подарок детям и незабываемый отдых на природе.

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