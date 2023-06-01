Жизнь ничему не учит: в Росгвардии рассказали, что натворили девушки из Владивостока и Уссурийска

В отделы полиции доставили 285 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последнюю майскую неделю сотрудники Росгвардии доставили в отделы полиции 285 человек, а это 186 административных правонарушений. 78 личностей подозревают в совершении преступлений. С чем столкнулись специалисты сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Приморскому краю.

В Уссурийске росгвардейцам поступила ориентировка о розыске девушки. Ее подозревали в краже денег с банковской карты. Вскоре специалисты заметили похожую по описанию жительницу города на улице Полушкина. При опросе задержанная рассказала, что нашла сотовый телефон и, воспользовавшись мобильным приложением, перевела на свой счет 34 тысячи рублей. В отделе полиции выяснилось, что 20-летняя нарушительница ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за преступления, связанные с наркотиками.

Как раз таки за наркопреступление уже во Владивостоке попалась 20-летняя местная жительница. Днем на улице Луговая во Владивостоке к сотрудникам вневедомственной охраны обратилась прохожая и сообщила о странном поведении девушки, которая что-то искала в кустах у жилого дома. Женщина подробно описала приметы неизвестной. Вскоре стражи порядка нашли девушку. В кармане у 22-летней подозреваемой росгвардейцы нашли сверток, перемотанный синей изолентой. Задержанную доставили в отдел полиции. В дальнейшем выяснилось, что в свертке находился наркотик синтетического происхождения общим весом более одного грамма.

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