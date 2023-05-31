В начале июня во Владивостоке состоится II Международный Форум ВЭД ДИАЛОГИ 2023.ОКНО В АЗИЮ

Мероприятие пройдет 1-2 июня. Фото: Вадим ПОПОВ

Форум традиционно соберет на своей площадке Владельцев и Руководителей отечественных и международных компаний внешнеэкономической сферы; Представителей федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти; Представителей Федеральной Таможенной службы; экспортеров и импортеров; Руководителей логистических, транспортных и экспедиторских компании; научных и образовательных организаций; инвестиционных и страховых компаний; банков, сервисных онлайн-платформ и экосистем.

Экспертами Международного Форума ВЭД ДИАЛОГИ 2023.ОКНО В АЗИЮ выступят опытные практики и поставщики качественно новых решений в организации и реализации логистики и ВЭД. Они поделятся собственным опытом трансформации внешнеэкономической деятельности и осветят основные темы отрасли.

Насыщенная двухдневная программа Форума включает в себя выступления Экспертов, профессиональные дискуссии, развитие компетенций, деловые знакомства.

В первый день работы Форума состоится вечерний прием, где Участники смогут пообщаться в неформальной обстановке и обсудить актуальные темы. Первый день форума пройдет в Азимут Сити Отель Владивосток.

Второй день Форума – экскурсия на территорию ВМТП, в ходе которой Участники обсудят актуальные, значимые темы и перспективные векторы внешнеэкономической деятельности, обменяются идеями и опытом.

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