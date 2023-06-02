В Приморье экс-полицейский должен вернуть государству свыше 20 миллионов рублей

Прокуратура проконтролирует исполнение приговора.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Приморье бывший начальник экзаменационного отдела УГИБДД должен заплатить более 20 миллионов рублей неподтвержденного дохода. Иск прокурора удовлетворил Советский районный суд Владивостока. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, экс-полицейский в 2019 году купил жилье более чем за 10 миллионов рублей, почти такую же сумму он занял своей знакомой. В ведомстве добавили, что у приморца не было законных источников доходов для совершения таких сделок, в итоге была организована проверка.
Прокурор Приморья подал иск, чтобы деньги, которые были отданы знакомой, обратили в доход государства, а также эквивалент стоимости квартиры, так как жилье находилось в залоге у банка. В итоге суд взыскал с бывшего полицейского и его супруги более 20 миллионов рублей в пользу страны.
Приговор в законную силу не вступил, но после того, как это произойдет, прокуратура проконтролирует его исполнение.
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