Во Владивостоке при столкновении с большегрузом седан разбился вдребезги

ДТП произошло в районе Калинина, 44. Фото: принтскрин видео.

Минувшей ночью во Владивостоке произошла серьезная авария с участием большегруза и седана. Есть пострадавший. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях. По словам приморцев, ДТП случилось в районе Калинина, 44. Водитель Renault, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Toyota Mark X, столкновение оказалось неизбежным. Седан получил серьезные повреждения, передняя часть оказалась разбита вдребезги, также пострадал владелец машины.

Напомним, что страшная авария с грузовиком произошла 1 июня в Находке. Большегруз с краном перестраивался и не уступил дорогу Toyota Sprinter. Итог – от автомобиля буквально не осталось живого места, он превратился в груду металлолома. По словам очевидцев, водитель малолитражки выжил, но получил травмы.

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