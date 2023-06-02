О погоде в крае рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дождливый июнь ожидает жителей Приморья в 2023 году. Такое неутешительный прогноз озвучили синоптики Примгидромета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации специалистов, в июне среднемесячная температура в крае поднимется до +13…+18°C, на восточном побережье столбики термометров покажут до +10…+12°C. Эти показатели близки к средним многолетним значениям.

Что касается осадков, то как рассказали синоптики их выпадет больше среднего многолетнего количества.

Напомним, что нестабильная погода ожидается в Приморье в предстоящие выходные, 3 и 4 июня. По информации главного редактора портала Примпогода Марины Парфеновой, днем в субботу в крае пройдут дожди различной интенсивности, в некоторых районах начнутся грозы, а температура воздуха поднимется до +14…+21°C. В воскресенье прояснится, потеплеет на 1-3 градуса.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.