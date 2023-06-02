Из-за пожара в частном доме в Приморье погиб мужчина

Пожар произошел в ТУ Угловое. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморье дознаватели выясняют, что стало причиной пожара в Артемовском городском округе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью, тревожный звонок о возгорании частного дома поступил специалистам 1 июня. Жители сообщили, что загорелось здание в Артемовском ГО на улице Красногвардейская в ТУ Угловое.

Когда пожарные прибыли к дому, пламя полностью поглотило его. Во время тушения огня специалисты обнаружили тело 30-летнего мужчины. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров, причина его возникновения неизвестна, расследование проводят дознаватели МЧС России и Следственный комитет.

Пламя тушили восемь человек с помощью двух единиц пожарной техники.

Напомним, что 30 мая трагический пожар произошел в Партизанском районе. В огне погибли двое мужчин в возрасте 44 лет и 71 года.

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