Жители Приморья могут помочь участникам спецоперации и сплести маскировочные сети

Цех заработал по поручению Олега Кожемяко. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Во Владивостоке в Дальневосточном государственном гуманитарно-техническом колледже появился цех по изготовлению маскировочных сетей. Любой желающий может прийти с научиться плести изделия, необходимые бойцам на передовой, рассказали в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей регионального министерства по делам ГОЧС, цех начал работать по поручению главы края Олега Кожемяко. Специалисты уже подготовили к работке ткань и стоки для плетения, поэтому приглашают всех желающих. Особые навыки, отметили в ведомстве, не требуются.

Работает цех в спортивном зале колледжа на Карбышева, 11, с 8:30 до 20:00. С собой необходимо взять сменную обувь и паспорт.

Напомним, что это не единственный цех в Приморье, который помогает участникам спецоперации, например, волонтеры из Владивостока своими руками шьют одежду для бойцов.

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