Травмы несовместимы с жизнью: что известно о детях, попавших в резонансное ДТП в Приморье

Фото: УМВД РФ по Приморью

12-летняя девочка, в которую влетел Mark II в Лесозаводске, скончалась. Второй пострадавший мальчик все еще в коме, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в краевом минздраве.

– Двое детей, пострадавших в резонансном ДТП в Лесозаводске получали медицинскую помощь во Владивостокской клинической больнице №2. К сожалению, для девочки полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Мальчик продолжает лечение в больнице.

Редакция приносит соболезнования семье.

Напомним, водитель выехал на тротуар на Toyota Mark II. За рулем был 20-летний водитель. Он не справился с управлением на Ленинской и наехал на школьников. Подчеркнем, доказательств опьянения не обнаружено. Детей транспортировали на вертолете во Владивосток. Следственным отделом по Лесозаводску заведено уголовное дело, расследование продолжается по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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