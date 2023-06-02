Количество рейсов с Камчатки во Владивосток увеличили до пяти раз в неделю

Число рейсов увеличили со 2 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания S7 со 2 июня увеличила частоту рейсов из международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) в воздушную гавань Владивостока. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С начала весенне-летнего периода авиаперевозчик выполнял рейсы по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Со 2 июня в расписании появилась пятница, поэтому жители Камчатки смогут летать в столицу Приморья пять раз в неделю.

Компании «Уральские авиалинии» и «Аврора» продолжают выполнять рейсы с Камчатки в Приморье, поэтому пассажиры при планировании перелета во Владивостоке могут воспользоваться 15 рейсами в неделю трех авиаперевозчиков.

Напомним, что с 24 мая во Владивостоке увеличилась частота рейсов до Екатеринбурга. Также воздушная гавань Приморья возобновила беспересадочный маршрут до Санкт-Петербурга.

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