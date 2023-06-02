Спасатели Приморского края получили новую спецтехнику

Спасатели должны иметь все нужные ресурсы для помощи жителям в чрезвычайных ситуациях. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко передал подразделениями минГОЧС больше 50 единиц оборудования и новых машин. Торжественная церемония передачи техники прошла 2 июня. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.

Квадроциклы, болото- и снегоходы, прицепы для их оперативной доставки: все это получили спасатели. Подобная техника очень важна в их работе, особенно зимой во время снегопадов, когда двигаться между селами без спецоборудования трудно.

Губернатор на церемонии рассказал, что закупка была сделана для повышения защиты Приморья. Спасатели должны иметь все нужные ресурсы для помощи жителям в чрезвычайных ситуациях.

– В дальнейшем будем такую практику расширять и формировать надежную базу технически оснащенных частей гражданской обороны и противопожарной охраны Приморского края, – отметил Кожемяко.

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