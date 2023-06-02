Новую школу и детский сад посетил губернатор Приморья

Школа и детский сад станут частью жилого комплекса и образовательного центра. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Уже в следующем месяце в Надеждинском районе введут в эксплуатацию новые школу и детский сад. Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил важные объекты во время рабочей поездки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Школа и детский сад станут частью жилого комплекса и образовательного центра «Формат». Сейчас здесь уже живет больше 350 семей, а в будущем заселится 4000 человек. Их дети смогут пойти в новую школу и детский сад в этом сентябре.

– Школа в составе центра на 450 мест расположится в трехэтажном здании, где будет 18 классов, в том числе специальные под лаборатории и изучение языков и естественных предметов. Также проект включает стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площадками, – рассказала заместитель директора по вопросам ГЧП группы компаний «DNS Девелопмент» Виктория Ивачева.

Губернатор подчеркнул, что правительство поддержит строительство объектов, так как они очень важны для региона. Они создают облик населенных пунктов.

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