Во Владивостоке из-за уборки пляжа на Ахлестышева временно закрыли проезд к набережной

Ограничения ввели в 10:00.
Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока
В субботу, 3 июня, во Владивостоке на время запретили парковаться на одной из популярных набережных, рассказали в пресс-службе Дирекции общественных пространств. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Речь идет о набережной Ахлестышева, здесь перекрыли проезд на парковку с улицы Академика Касьянова. Ограничение ввели в 10:00 из-за проведения акции «Чистое море», продлится оно до 13:00. Мероприятие приурочено к Всемирному дню очистки водоемов, присоединиться к нему может любой желающий.
Как добавили представители Дирекции общественных пространств, оставить свой автомобиль можно на верхней площадке перед съездом.
Напомним, что в предстоящее воскресенье, 4 июня, на острове Русский временно ограничат движение по мосту из-за проведения полумарафона «ЗаБег». На время мероприятия автобусы будут двигаться по определенному расписанию.
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