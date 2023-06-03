Показали ловкость и силу духа: юные жители Приморья поборолись за кубок по скалолазанию

Было разыграно 14 комплектов наград. Фото: Александр Панкратов.

В Артемовском городском округе в зале клуба «Стена» прошли соревнования по скалолазанию. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Самым маленьким спортсменам только исполнилось четыре года. За кубок поборолись 160 участников из семи клубов Приморья. В рамках соревнований организаторы специально подготовили 53 трассы различного уровня сложности. У ребят было 1,5 часа, чтобы преодолеть препятствия, добраться до вершины и показать свои навыки.

Участвовали в состязаниях семь приморских клубов по скалолазанию. Фото: Александр Панкратов.

В командном зачете первое место занял клуб Onsight, второе – «Стена», а третье место – «Типография». Всего было разыграно 14 комплектов наград.

На преодоление трассы спортсменам дали 1,5 часа. Фото: Валерий Белимов.

Напомним, что юные приморские скалолазы показывают успехи не только в соревнованиях края. В Хабаровске ребята состязались в «Весеннем кубке Скалы» в олимпийском виде двоеборья.

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