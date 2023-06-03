Во Владивостоке виновника смертельной аварии на Народном проспекте заключили под стражу

Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке 19-летнего приморца, по вине которого погибли две девушки, заключили под стражу. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации представителей ведомства, виновник аварии пробудет в СИЗО два месяца. Напомним, что смертельное ДТП произошло на Народном проспекте. Юный водитель Nissan Tiida выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Corolla Axio и Honda Fit. В салоне его автомобиля в этот момент находились две 17-летние девушки, которые погибли на месте.

Виновника аварии госпитализировали, позже на него завели уголовное дело по пункту «в» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Теперь ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования. Из-за ДТП пострадал еще один человек – владелец Honda Fit, который проходит амбулаторное лечение.

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