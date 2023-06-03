Морпехи ТОФ отрабатывают стрелковые навыки на полигоне Бамбурово в Приморье

Для обучения бойцам подготовили 16 специальных точек. Фото: пресс-служба Восточного военного округа

С началом летнего периода обучения морпехи Тихоокеанского флота приступили к подготовке на полигоне Бамбурово в Приморье. Об этом рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для морпехов 16 учебных точек, на которых они поочередно совершенствуют свои навыки. Каждый день военнослужащие упражняются с помощью стрелкового оружия и отрабатывают элементы тактической подготовки. В качестве целей выступают специальные мишени, которые имитирую живую силу и технику противника. Особое внимание уделяется ведению боя в городских условиях.

Кроме этого, морпехи улучшают навыки по биологической, рационной и химической защите, а на отдельных точках – по стрельбе из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

Напомним, что ранее морпехи ТОФ помогли жительнице Донецка, которая получила ранение.

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