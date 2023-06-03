Желание заработать денег грозит жителю Камчатки тюремным сроком

Юного нарушителя задержала полиция. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Камчатке 17-летнего подростка подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Уголовное дело завели по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевого Следственного комитета, юный местный житель в апреле этого года договорился с неизвестным человеком, который использовал разные псевдонимы, о сбыте наркотиков на территории Камчатки.

Куратор передал парню координаты, где находится тайник с запрещенными веществами. В поселке Нагорный Елизовского района подросток нашел наркотики и хранил у себя дома, чтобы в будущем продать другим и заработать.

Однако довести свой преступный замысел до конца ему не удалось, ведь во время оперативно-розыскных мероприятий его задержала полиция. Свою вину подросток отрицать не стал, запрещенные вещества у него изъяли.

Уголовное дело завели по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Теперь юному жителю Камчатки грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Расследование продолжается, ведь специалистам предстоит найти куратора.

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