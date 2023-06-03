Для пострадавшего от пожара комплекса в Лесозаводске власти Приморья ввели новые меры поддержки

Глава края встретился с сотрудниками комплекса. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

На Лесозаводском лесопромышленном комплексе, где в апреле этого года произошел серьезный пожар, установят новую производственную линию. В качестве мер поддержки также предусмотрены налоговые льготы на прибыл. С коллективом предприятия встретился губернатор Приморья Олег Кожемяко, рассказали в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам главы региона, основная задача – обеспечить комплекс работой на долгие годы.

– Вместе с вашим руководством обсудили вопросы предоставления регионального инвестиционного проекта, который позволяет налоговую прибыль для краевого бюджета оставлять на предприятии. Первые пять лет – это нулевой процент, последующие пять лет – 10%.

Как отметил губернатор, новая мера поддержки позволит приобрести технику и оборудование, для восстановления производства уже отгружается оборудование из Китая.

– Впереди торги, в ближайшее время – на право заключения договора аренды лесного участка площадью 9,4 тысячи гектаров. Это позволит заготовить необходимые объемы древесины. На пяти гектарах заготовили более миллиона саженцев ценных пород деревьев. Строящийся пограничный переход «Марково» обеспечит удобную логистику. В 2024 году он будет сдан.

На встрече Олег Кожемяко вручил благодарственные письма за быструю ликвидацию пожара сотрудникам предприятия Юрию Смирнову, Михаилу Науменко, Владимиру Малышеву, Рустаму Маггерамову, Рузивой Арабжон Угли Назарову, Манбаеву Бахтиержон Одилжон Угли.

Гендиректор предприятия Леонид Ивлев поблагодарил главу Приморья за поддержку.

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