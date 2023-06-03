Хедлайнером концерта в честь Дня молодежи во Владивостоке станет дуэт RASA

Праздник пройдет на набережной Цесаревича. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Власти Приморья рассказали, кто станет хедлайнером праздника в честь Дня молодежи, который состоится 24 июня во Владивостоке на набережной Цесаревича. По информации пресс-службы правительства, своим выступлением жителей и гостей дальневосточной столицы порадует популярный дуэт RASA. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации регионального департамента по делам молодежи, гости праздника смогут поучаствовать в волонтерских акциях, спортивных активностях, мастер-классах, лекциях, ярмарке вакансий.

Перед приморцами выступят местные творческие коллективы, а завершит концерт дуэт RASA.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что участие во всех мероприятиях бесплатное, предварительную регистрацию можно пройти на официальном сайте Дня молодежи до 24 июня.

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