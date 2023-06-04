Госавтоинспекция Приморья ответила на самые распространенные вопросы о регистрации транспортных средств

Разъяснения касаются не только тех, кто покупает машину, но и тех, кто продал авто. Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Госавтоинспекции Приморского края собрали ответы на самые популярные вопросы о регистрации транспортных средств. Разъяснения касаются не только тех, кто покупает машину, но и тех, кто продал авто, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Если человеку нужно заменить бумажный паспорт транспортного средства на электронный, это можно сделать в уполномоченных организациях. Например, в испытательной лаборатории, в которой оформляют свидетельство о безопасности конструкции машины или на пункте техосмотра.

Что касается срока хранения государственного регистрационного знака, он составляет один год. Если говорить о технической составляющей, например о замене двигателя, сообщать об этом в ГИБДД необязательно. Главное, чтобы он был аналогичного типа и модели, не находился в розыске и имел оригинальную заводскую маркировку.

Если собственнику запрещено совершать регистрационные действия на данный автомобиль, это можно сделать только после снятия указанных запретов или ограничений.

Чтобы узнать, зарегистрировал ли новый владелец машину после того, как вы ее продали, можно обратиться в любое подразделение Госавтоинспекции. Нужно предоставить паспорт. Кроме того, проверить историю регистрационных действий транспортного средства возможно на официальном сайте гибдд.рф.

Если новый собственник не переоформляет машину на себя, регистрация такого транспортного средства прекращается Госавтоинспекцией на основании заявления прежнего владельца автомобиля при предъявлении им документа о заключении сделки, направленной на отчуждение транспортного средства, при условии, что с момента ее заключения истекло десять суток.

Чтобы такого не произошло новому владельцу необходимо подать заявление о совершении регистрации и предоставить следующие документы: ПТС и свидетельство о регистрации, документ об уплате государственной пошлины, паспорт.

Если автомобиль принадлежит двум и более лицам, зарегистрировать такую машину можно на одного человека при наличии письменного согласия остальных собственников.

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