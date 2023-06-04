В Приморье ищут мужчину с глубокими шрамами от колючей проволоки на руке

Пропавшему 47 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры «Примпоиска» просят добровольцев помочь найти Сергея Финякина из Хабаровска. Мужчина пропал еще в августе 2022 года, с тех пор его никто не видел, но появилась ориентировка, что он может находиться в Приморье, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Пропавшему 47 лет, неизвестно в чем он может быть одет, но его можно узнать по рукам. На них остались глубокие шрамы от пореза колючей проволокой. Также у мужчины отсутствуют передние зубы. Телосложение плотное, рост 176 сантиметров, серые глаза, темно-русые волосы с проседью.

Объявление о поисках. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Напомним, ранее волонтеры «Примпоиска» восстановили хронологию поисков погибшей студентки ДВФУ. Что было на душе у поисковиков, можно ли было спасти погибшую, как действовали специалисты в этой нелегкой ситуации, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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