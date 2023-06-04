В море будем купаться мы, а не мусор: водолазы и волонтеры навели уборку в акватории бухты Ахлестышева

Пока дайверы погружались под воды, на берегу собирали мусор другие участники акции. Фото: Администрация Владивостока

В столице Дальнего Востока состоялась акция «Чистое море». Представители дирекции общественных пространств организовали уборку на пляже и в акватории бухты Ахлестышева. Неравнодушные жители города и даже дайверы принялись очищать воду и берег от мусора, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

К наведению порядка приступили с самого утра. Прежде чем начать уборку, всех участников пригласили на утреннюю зарядку. Чтобы не мешать людям приводить пляж в порядок, на территории на время запретили парковаться. Ограничение ввели в 10:00 и продлились они до 13:00.

Пока дайверы погружались под воды, на берегу собирали мусор другие участники акции. Присоединились к акции и сап-райдеры. Они поднимали и доставляли на берег хлам, который плавал на поверхности воды.

Кстати, дайверы погружались под воду не только для того, чтобы поднять со дна мусор, но и для исследования состояния дна бухты. Это позволит определить, какие работы необходимо провести перед началом купального сезона. Всего же в ходе акции «Чистое море» на собрали и вывезли на переработку восемь кубометров отходов.

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