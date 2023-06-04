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НовостиВладивосток4 июня 2023 0:42

В море будем купаться мы, а не мусор: водолазы и волонтеры навели уборку в акватории бухты Ахлестышева

Во Владивостоке прошла акция «Чистое море»
Екатерина МАКСИМОВА
Пока дайверы погружались под воды, на берегу собирали мусор другие участники акции.

Пока дайверы погружались под воды, на берегу собирали мусор другие участники акции.

Фото: Администрация Владивостока

В столице Дальнего Востока состоялась акция «Чистое море». Представители дирекции общественных пространств организовали уборку на пляже и в акватории бухты Ахлестышева. Неравнодушные жители города и даже дайверы принялись очищать воду и берег от мусора, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

К наведению порядка приступили с самого утра. Прежде чем начать уборку, всех участников пригласили на утреннюю зарядку. Чтобы не мешать людям приводить пляж в порядок, на территории на время запретили парковаться. Ограничение ввели в 10:00 и продлились они до 13:00.

Пока дайверы погружались под воды, на берегу собирали мусор другие участники акции. Присоединились к акции и сап-райдеры. Они поднимали и доставляли на берег хлам, который плавал на поверхности воды.

Кстати, дайверы погружались под воду не только для того, чтобы поднять со дна мусор, но и для исследования состояния дна бухты. Это позволит определить, какие работы необходимо провести перед началом купального сезона. Всего же в ходе акции «Чистое море» на собрали и вывезли на переработку восемь кубометров отходов.

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